Онлайн наставу по руски ше пририхтує

РУСКИ КЕРЕСТУР – Настава на руским наставним язику ше пририхтує и будзе емитована на явним сервису другей програми радио-телевизия Войводини, як и на шицких других меншинских язикох у Покраїни.

Настава по руски будзе знїмана у Основней школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре и будзе наменєна и руским школяром у школох у Коцуре и Дюдрьове. Знїманє окончи руска редакция РТВ-у, а точни термин кеди ше лекциї почню емитовац на телевизиї будзе явени прейґ средствох информованя.

Як познате, по одлуки Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою, пре позарядови стан настава претаргнута у шицких образовних установох, алє є орґанизована и од вчера ше емитує прейґ телевизийней програми. Настава на сербским язику за основни школи ше емитує на каналу РТС 3, як и на платформи РТС Планета у „Моєй школи”. РТС Планета доступна на интернет адреси rtsplaneta.rs. За школярох штреднєй школи, односно Ґимназиї на руским наставним язику настава тиж будзе знята, док за одзелєня на сербским язику настава ше пририхтує на РТС-у.

