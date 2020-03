Нєришено на домашнїм терену

РУСКИ КЕРЕСТУР – У седемнастим колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, внєдзелю, 15. марца, на домашнїм терену, ФК „Русинˮ одбавел нєришено зоз ФК „Будучносцˮ зоз Параґоф, а з резултатом 0:0.

За Русин бавели: Йовица Калинич, Александар Кочиш, Боян Голик, Реля Ланчужанин, Владан Вуйович, Матей Саянкович, Филип Вуйович, Деян Будински, Срдян Дюканович, Боян Бранкович, Димитриє Шарац, а на замени: Филип Тома, Кристиян Боднар, Михайло Надь.

После того змаганє, Русин остал на пиятим месце на таблїчки зоз трицец бодами, а шлїдуюце змаганє требал одбавиц процив ФК „Полетˮ зоз Каравукова, медзитим, пре позарядови стан у Републики Сербиї и забрану шицких спортских активносцох, змаганє нє будзе отримане.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)