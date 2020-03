Активносци керестурского Дома култури претаргнути

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пондзелок, 16. марца, заняти у Доме култури у Руским Керестуре, отримали схадзку пре Одлуку о позарядовим стану у Републики Сербиї. На тей схадзки принєшени даскельо одлуки – же би шицки активносци Дома култури надалєй були претаргнути, до обєкту Дома култури годни уходзиц лєм заняти особи, а шицки принєшени одлуки буду прешлїдзени руководительом секцийох як и сотруднїком тей установи. У општини Кула, з роботу престали шицки Доми култури, Културни центри, Подобова ґалерия як и Спортски центри.

