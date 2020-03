ШИД – Пре розказ Општинского штабу за позарядово сотуациї, у цеку дезинфекция явних поверхносцох у городзе. Командант штабу Зоран Семенович гварел же фахово екипи дезинфикую локали, дзецински терени за бавенє, уходи до будинкох за колективне биванє у населєньох „Єлица Станивукович Шиля“ и „Восток“ як и автобусну и гайзибанску станїцу и парки.

Мири дезинфекциї запровадзую ше и у валалских штредкох општини Шид.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)