Дезинфикованє явних установох у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – ЯКП „Комуналацˮ Кула, вчера у Руским Керестуре окончело дезинфикованє явних поверхносцох и обєктох же би ше зопарло ширенє вирусу корона.

У предполадньових годзинох дезинфиковани вонкашнї простор опрез ПУ „Бамбиˮ, опрез пошти, банки, апатикох, у парку, опрез Месней заєднїци, Дома култури и других явних установох, а за нєшка Комуналне подприємство наявело дезинфикованє и нукашнього простору Явних установох у Руским Керестуре.

