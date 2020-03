Перши волонтер Каритасу

СРИМСКА МИРОВИЦА – З оглядом же забранєни виходу на улїцу, у урбаних штредкох шицким особом котри старши як 65 роки, а на валалох виход на улїцу особом котри маю вецей як 70 роки, пре вирус корона, а понеже митровацки парох о. В. Варґа ма 66 роки и муши почитовац и державни и церковни препорученя, явел ше перши волонтер парохиялного Каритасу Емил Мельник, хтори ма 56 роки и помага му як дзияк и церковнїк у парохиї Сримскей Митровици. Вон пре спомнуту причину набавел парохови рукавици у єдней предавальнї и средства за дезинфекцию, з оглядом же у апатикох у Митровици нєт анї маски, анї рукавици анї асепсол, з котрим треба же би ше пречухали клянки, лавки, карсцелї и други поверхносци за вирних котри приходза до церкви на Задушни соботи и нєдзельни служби. Пан Емил уж помага и старшей парохиянки Ярослави Басищук котрей обидва дзивки у иножемстве, а и другим котрим то потребне, а явиц ше мож на його число телефона – 065/ 801-95-98.

Неґован Пелич

