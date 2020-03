Безплатни дезинфекцийни средства

ШИД – После вчерайшей схадзки Општинского штабу за позарядово ситуациї командант штабу Зоран Семенович сообщел новинаром же у цеку дня розподзелєни средства за дезинфекцию до шицких Месних заєднїцох на подручю

општини хтори ше находза у окремних танкох у центру валалох и гражданє буду доставац дньово до два литри средства.

Дезинфекцийне средство обезпечело ЯКП „Стандард“ и єст достаточне количество того средства за длугши период- гварел Александар Йованович, директор „Водоводу“.

Йованович додал же од штвартку рано гражданє Шиду можу безплатно достац дезинфекцийне средство на локацийох при Култруно образовним центре, опрез ЯКП „Стандард“, дзецинских заградкох „Восток“, „Єлица Станивукович Шиля“ у населєню з исту назву як и новим будинку у улїци Цара Лазара, у населєню Ґ-2 и опрез ОШ „Бранко Радичевич“, а гражданє треба же би зоз собу вжали амбалажу (фляшу) до хторей овласцени особи годни усипац дезинфекцийне средство.

Зоран Семенович тиж гварел же на подручю општини єст 86 особи хтори ше находза у самоизолациї и же компетентни орґани преверюю чи тоти особи почитую самоизолацию.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)