Порядок у наших церквох

РУСКИ КЕРЕСТУР / НОВИ САД / БЕОГРАД / СРИМСКА МИТРОВИЦА – Пре преглашени позарядови стан Служби Божо буду преридзени.

У Руским Керестуре, од шлїдуюцого пондзелку, 23. марца, ранши Служби Божо на 7 годзин, єдино соботу задушна Служба на 8 г. Вечарши Служби нє буду, анї преждеосвящени Служби хтори були вечарами. Нєдзелями Служба Божа на 11,30 и вечар на 18 г. Майсторска Служба хтора мала буц 19. марца одказана.

Хованя треба приявиц на керестурску парохию телефонски. Потребу олївопомазаня приявиц на телефони

керестурских капеланох: 025/703-888 и 025/703-889.

Кресценя ше пролоную. На хованьох, а и у церквох на Хрестопоклону нєдзелю нє шме ше бочкац крижик пре

безпечносц.

У Новим Садзе Служба Божа будзе на нєдзелю на 10 г, а през тидзень нєт Служби.

У Беоґрадзе нєт Служби Божо (можебуц кед ше найдзе замену за паноца, цо будзе явене).

У Сримскей Митровици задушна Служба Божа на соботу на 9 г и Служба 22. марца на нєдзелю на 10 г. Потим, нєдзелями, Служби Божо у Митровици буду на 9 г.

