Скрацени роботни час погосцительних обєктох

КУЛА – На схадзки Штабу за позарядово ситуациї општини Кула, котра отримана 18. марца, командант Штабу Дамян Милянич принєсол нови Розказ по хторим ше розказує власнїком погосцительних обєктох на териториї општини Кула же би роботни час обєктох дефиновали од 8 по 18 годзин, а тиж и же би нє орґанизовали преслави и сходзеня у завартим просторе векшого числа людзох (до 50), же би обезпечели защитни и дезинфекцийни средства за занятих, як и же би поряднє окончовали дезинфекцию погосцительних обєктох.

