У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним дванастим числу новинох „Руске слово” на бокох „Тижньовнїка” мож пречитац о позарядовим стану у Републики Сербиї пре вирус корона, а о мирох безпечносци на локалним уровню у рубрики „Нашо места”.

У рубрики „Економия” мож пречитац о тим же почала робота з паприґу.

Рубрика „Култура и просвита” приноши интервю зоз Владимиром Сивчом,

директором Руского културного центра у Новим Садзе, а „Духовни живот”

пише о церковним живоце у позарядових обставинох.

У рубрики „Людзе, роки, живот” понука ше пречитац о диямантним ювилею

Дороґхазийових и Хринових з Керестура, а ту и нове предлуженє фельтону

„Три ювилеї трох руских ґимназийох”.

На бокох спортскей рубрики пише о турниру у билияру СБ „Яша Баков”, хтори отримани у Новим Садзе.

У тим чишлє виходзи додаток „Дом и фамелия”, хтора приноши нову „Женоблоґию” и тему о костираню и здравю, а ту и рубрика „Горуци тепши” у хторей обявюєме рецепти наших читачох.

