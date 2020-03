Помоц старшим людзом

СЕРБИЯ – У городох и општинох Сербиї отворени кол-центри за помоц гражданом у условох забрани виходу з обисцох за гражданох старших од 65 рокох, односно 70 рокох

Волонтере буду помагац старшим гражданом док тирва опасносц од ширеня вирусу корона, волонтерски сервис будзе доставяц основни животни артикли, средства за гиґиєну и лїки до обисцох.

Старши гражданє ше за тоту услугу можу приявиц кажди дзень на шлїдуюци числа телефона:

– општина Бачка Тополя 064/862-44-73

– општина Вербас 021/706-306

– општина Жебель 021/210-22-84

– општина Кула 025/724-177, 021/751-157

– город Суботица 024/636-136

– општина Шид 022/712-122, 022/712-552

