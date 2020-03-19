Одклада ше плаценє кредитох

БЕОҐРАД –

Народна банка Сербиї на позарядовей схадзки Вивершного одбору прилапела одлуки з котрима ше предписує одкладанє отплацованя (мораториюм) обовязкох спрам банкох.

Ґувернерка НБС Йорґованка Табакович виявела же НБС пребера шицко же би у позарядових обставинох олєгчала позицию гражданох провреди Сербиї.

Мораториюм предписани за шицких длужнїкох котри то жадаю (гражданє, польопривреднїки, поднїмателє и привредни дружтва), а подрозумює застановйованє одплацованя обовязкох котре нє може тирвац менєй як 90 днї, односно од тирваня позарядового стану котри запровадзени пре пандемию.

У тим периоду длужнїк нє будзе мац обовязку одплацовац свойо бовязки по основи кредиту, односно лизинґу.