Шицки Служби Божо од ютра одказани

АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ/РУСКИ КЕРЕСТУР – Шики Служби Божо у шицких парохийох нашей Епархиї Св. Миколая од ютра одказани – по одлуки Владическей конференциї Сербиї дзе припад и наш владика Георгий Джуджар.

То значи же нє буду анї редуковани як Рутенпрес вчера обявел, а така ситуация будзе до дальшого, гоч як визначел владика духовни живот нє престава.

Священїки служби буду служиц кажди дзень алє у празней церкви без вирних, бо то їх обовязка. З керестурскей парохиї обвисцую же хто жада дац на Службу може телефонски, алє нє може буц на нєй присутни.

Окончовац ше муша єдино хованя алє лєм у присустве найблїзшей фамелиї, а тиж и ношиц олїво найчежше хорим.

