Новини „Руске слово” мож такой читац на интернету

НОВИ САД – НВУ „Руске слово”, у условийох позарядового стану и борби процив корона вирусу, своїм читачом такой оможлїви информованє и читанє тижньових новинох „Руске слово” прейґ интернету.

Нове число „Руского слова” доступне на тим линку: https://issuu.com/ruskeslovo2015/docs/ruskeslovo12_3881

Така мира превжата, медзииншим, и пре рестрикциї рушаня гражданох, окреме старших особох, котри предвидзела Република Сербия.

У плану же би шицки виданя НВУ „Руске слово”, тижньово новини, часописи, новни и кнїжки виходзели поряднє. Може буц лєм очежана дистрибуция, односно новини и часописи можу сциговац зоз (векшим або меншим) запожнєньом.

Найоперативнєйше информованє рускоязичних гражданох окончує ше прейґ новинскей аґенциї „Рутенпрес”, котра на сайту „Руского слова”.

