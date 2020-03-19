НОВИ САД – НВУ „Руске слово”, у условийох позарядового стану и борби процив корона вирусу, своїм читачом такой оможлїви информованє и читанє тижньових новинох „Руске слово” прейґ интернету.
Нове число „Руского слова” доступне на тим линку: https://issuu.com/ruskeslovo2015/docs/ruskeslovo12_3881
Така мира превжата, медзииншим, и пре рестрикциї рушаня гражданох, окреме старших особох, котри предвидзела Република Сербия.
У плану же би шицки виданя НВУ „Руске слово”, тижньово новини, часописи, новни и кнїжки виходзели поряднє. Може буц лєм очежана дистрибуция, односно новини и часописи можу сциговац зоз (векшим або меншим) запожнєньом.
Найоперативнєйше информованє рускоязичних гражданох окончує ше прейґ новинскей аґенциї „Рутенпрес”, котра на сайту „Руского слова”.
Новини „Руске слово” мож такой читац на интернету
НОВИ САД – НВУ „Руске слово”, у условийох позарядового стану и борби процив корона вирусу, своїм читачом такой оможлїви информованє и читанє тижньових новинох „Руске слово” прейґ интернету.