Заварти гранїци за уход до Сербиї

СЕРБИЯ – Од ютра, од 8 годзин рано буду заварти шицки гранїчни преходи за путнїцки драгови, гайзибански и рични транспорт, а од поладня будзе утаргнути медзимесни автобусни путнїцки транспорт.

У наступним периодзе ше обчекує повекшанє числа заражених особох з вирусом корона, та дисциплина людзох будзе ключна же би ше зопарло ширенє вирусу.

Предавальнї за пензионерох буду отворени внєдзелю од 4,00 по 7,00 годзин, алє най здогаднєме же волонтере буду помагац старшим гражданом док тирва опасносц од ширеня вирусу корона, волонтерски сервис будзе доставяц основни животни артикли, средства за гиґиєну и лїки до обисцох.

Старши гражданє ше за тоту услугу можу приявиц кажди дзень на шлїдуюци числа телефона:

– општина Бачка Тополя 064/862-44-73

– општина Вербас 021/706-306

– општина Жебель 021/210-22-84

– општина Кула 025/724-177, 021/751-157

– город Суботица 024/636-136

– општина Шид 022/712-122, 022/712-552

(Опатрене 1 раз, нєшка 5)