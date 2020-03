Робота Општиннкей управи присподобена позарядовим стану

ШИД – Спрам запровадзених мирох у позарядовим стану, Општинска управа присподобела роботу так же би гражданє нє приходзели особнє, алє же би ше комуниковало прейґа Е-управи, мейлох, телефона и препорученей пошти.

Начальнїк општинскей управи – 022/712-544, vukovic.bojana@gmail.com,Скупштински роботи и Општинска рада – 022/712-002, nacelniksid@gmail.com и Општинске правобранїительство – 022 712-245 pravobranilac.sid@gmail.com

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)