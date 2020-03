ШИД – У Шидзе и шицких Месних заєднїцох на подручю општини Шид у цеку розподзельованє дезинфекцийного средства у валалох у центру валала, а у Шидзе на седем локацийох.

Гражданє можу дньово достац два литри дезинфекцийного средства хторе ше хаснує за дезинфекцию рукох алє и роботнихих поверхносцох и другого простору хтори ше хаснує.

Волонтере дежураю коло судзини зоз дезонфекцийним средством и сипу го до амбалажи хтору гражданє приноша зоз собу.

