Фирма „Изґледˮ помага зошиц защитни маски

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фирма „Изґледˮ зоз Руского Керестура, хтора ше занїма зоз продукованьом меблю, волонтерски понукла зошиц защитни маски.

Тоту идею реализовла менаджерка фирми Мария Салаґ з помоцу Општини хтора обезпечела материял за маски за прейґ 6 000 защитни маски.

Маски памучни, та их после хаснованя треба лєм прерайбац, осушиц, а потим дезинфиковац з горуцу пейґлу, и так их мож вецей раз хасновац.

Дистрибуцию зошитих маскох локална самоуправа спрам приоритетох роздзелює тим хторим су нєобходни, а як за Рутенпрес виявела Салаґова, самопромоция им нє циль, сцу лєм дац свой допринос злєпшаню ситуациї у хторей ше хвильково находзи Сербия.

Окрем фирми „Изґледˮ у Керестуре защитни маски волонтерски шию и даскелї поєдинци хтори жадали остац анонимни.

