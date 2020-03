Нови мири Штабу за позарядово ситуациї Општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – На схадзки Штабу за позарядово ситуациї Општини Жабель, котра отримана стреду, 18. марца одлучене о нових превентивних мирох же би ше застановело ширенє вирусу корона.

Кол-центер Општини Жабель од нєшка ма скрацени роботни час, вецей нє будзе робиц по 20 годзин, його роботни часц прилагодзени полицийней годзини, односно будзе робиц до 19,30 г. Тарґовински и занатски предавальнї,

фризерски и козметични салони, буду робиц од 6 до 19 г, а власнїки тих обяктох у обавязки же би на уходни дзвери назначели кельо особи найвецей можу пребувац нука, а на основи квадратури обєкта.

На схадзки одлучене же ше завараю пияци и вашари у шицких штирох населєних местох општини. Одлучене и же ше потребни часци на Еко-студнї у Дюрдьове буду дезинфиковац на кажди два годзини.

Шицки гражданє Општини Жабель буду обвисцовани о шицких мирох Штабу за позарядово ситуациї Општини Жабель и Дому здравя Жабель, а зоз доручованьом обвисценьох на хижову адресу.

