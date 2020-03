Повязованє Заходного Балкану з инициятивами хтори поднїма ЕУ

ЕВРОПСКА УНИЯ – Пандемия вирусу корона ґлобална криза, озбильна позарядова ситуация за явне здравє, за дружтво и економию. Дзешатки тисячи людзох зарежени, вецей тисячи людзох умарли у Европскей униї, а число заражених на Заходним Балкану нєпреривно ше звекшує.

Европска комисия и Европски центер за превенцию и контролу хороти (ECDC) осторожно провадза розвой вирусу корона (COVID-19) на Заходним Балкану. Делегациї ЕУ сотрудзую з компетентнима власцами. Блїзка координация и сотруднїцтво на регионалним уровню и зоз ЕУ ключни фактор за одвит на тоту позарядову ситуацию.

Ана Пизонеро, портпаролка Европскей комисиї собщела же ше розпатраю можлївосци повязованя Заходного Балкану з инициятивами хтори поднїма ЕУ, як и як найлєпше обезпечиц потримовку у ублажованю дружтвено-економских пошлїдкох, уключуюци и розпатранє можлївосцох преунапрямованя финансованя ИПА фондох и флексибилносци правилох о державней помоци.

Евроска уния главни донатор, инвеститор и тарґовински партнер реґиону Заходного Балкану. Од 2014. року, кажди рок ше одобрує вецей як милиярду еври за потримовку жительох Заходного Балкану. Европска уния вше потримовла Сербию. Наприклад, кед були вилїви 2014. року ЕУ донирала Сербиї 180 милионами еври.

