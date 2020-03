ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – Од нєшка, 20. марца Служби Божo у церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове и церкви Святого архангела Михаїла у Ґосподїнцох, ше буду отримовац поряднє алє без присуства вирнїкох, а пре новонасталу ситуацию и позрядово мири. Дюрдьовски и ґосподїнски служитель, священїк о. Михаил Холошняй з тей нагоди гварел же ше будзе самостойно модлїц за народ, а людзе най ше модля дома.

