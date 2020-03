Нєт богослуженя, алє церкви огранїчено отворени

ЕПАРХИЯ СВ. МИКОЛАЯ/РУСКИ КЕРЕСТУР – Як уж писане, по одредби Владическей конференциї Сербиї, шицки богослуженя у церквох одказани за вирних, та и у парохиї у Руским Керестуре, алє церкви буду отворени у одредзеним чаше.

У керестурскей парохиї церква будзе отворена кажди дзень од 8 до 10 годзин, за приватну нащиву и молитву вирних.

Кажда наша парохия тє. парох одредзи тоту миру у своєй церкви.

