Почала дезинфекция еко студнї

ДЮРДЬОВ – На остатнєй схадзки Штабу за позарядово ситуациї Општини Жабель, котра отримана стреду, 18. марца, медзи иншим одлучене и же ше часци еко студнї у Дюрдьове котри гражданє муша дотхнуц же би

насипали воду буду поряднє дезинфиковац .

Дезинфикованє студнї почало нєшка, пияток 20. марца и будзе ше окончовац кажди два годзини, кажди дзень од 7 годзин рано, а дезинфикованє ше будзе окончовац так же би була чиста по 20 годзин, кеди почина полицийна годзина.

