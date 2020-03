РУСКИ КЕРЕСТУР – На Ют’юб каналу Дома култури Руски Керестур, обявени знїмок Месней смотри рецитаторох хтора отримана 13. марца без присуства публики пре забрану сходу векшого числа людзох.

Знїматель и монтажер Месней смотри бул Златко Русковски, а камеру орґанизатором уступел Завод за културу войводянских Руснацох.Месну смотру мож одпатриц ту.

