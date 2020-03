Вишло марцовске число „Заградки”

ЗАГРАДКА – Школи позаверани, алє образовна и воспитна робота нє утаргнута, та вирни читаче и сотруднїки годни голєм даскельо днї ошвижиц з новим числом часописа за дзеци „Заградка”.

Школяре хтори у новосадских основних школох ходза на годзини руского язика з елементами националней култури, означели Дзень мацеринского язика, гоч зоз запожнєньом пре предходну епидемию ґрипи, та ше и висликовали за насловни бок свойого єдиного часописа.

У рубрики „Фото памятки” препознаю ше на даєдней фотоґрафиї и обрадую ше дзеци хтори участвовали на веселих школярских програмох.

У литературней часци стихи о фиґляреню Меланиї Павлович и о валалским кину пред шейдзешат роками Михала Рамача, а зоз кнїжки приповедкох и сказкох „Воденїчка на стриберним потоку” Мирона Будинския ту єдна „Тайна старей кошульки”. Представена и сликовнїца за наймладших „Як ше тройо прашатка рихтали за жиму” Любици Фа-Гарди, а зоз сербскей литератури преложени приповедки Весни Алексич и Зорана Пеневского, як и писня Любивоя Ршумовича.

На духовним боку читаче дознаю о Святим писме видрукованим по руски, а рубрика „Здраве цело, здрави дух” информує о, у нас ище нєпопуларни спорту – ґолфу. У Основней школи у Ґосподїнцох школяре маю можлївосц учиц руски язик як виборни предмет, а вистку о тим найдзеце на 18. боку.

Додаток за предшколски дзеци „Мала заградка” дарує стихи о яри, квиз о марцу и илустрациї за вифарбйованє.

Обявени и конкурс за писмени состави и калиґрафски роботи за Смотру славянскей писменосци у Тителу, та школяре – най ше пачи, пишце, рисуйце и конкуруйце.

