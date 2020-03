Звекшанє числа миґрантох

ШИД – На подручю општини Шид єст 2 017 миґрантох у трох прилапююцих центрох- сообщел нєшка др Крсто Куреш, главни координатор здравствених службох за миґрантох.

У Адашевцох змесцени 1 146 миґранти, на Принциповцу 654, а у Шидзе 217 и по словох др Куреша їх здравстеви стан добри.

Спрам найновших одлукох державних власцох прилапююци центри за миґранти обезпечую припаднїки Войска Сербиї.

