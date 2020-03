Робота дутянох по 18 годзин

ШИД – Општински штаб за позарядово ситуациї на вчерайшей схадзки, хторей присуствовали и новинаре, принєсол одлуку же би шицки предавальнї робели найдлужей по 18 годзин.

Єдна з одлукох же би шицки привредни и други субєкти присподобели свою роботу з одлуку о огранїченим рушню, ткв. полицийней годзини, а Општинска управа роби од 7 по 12 годзин, а потим лєм дежурни особи.

Зоран Семенович, командат Штабу ознова поволал старших од 65 роки же би оставали у своїх обисцох 24 годзини, поволал на почитованє огранїченя рушаня ( од 20 по 5 годзин) тиж и же би особи хторим одредзена мира самоизолациї у подполносци почитовали тоту миру, бо у процивним буду зношиц законски пошлїдки и поволал

гражданох же би приявели особи хтопри нє почитую миру самоизолациї.

#останьцедома

