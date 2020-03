У кулскей општини у самоизолациї 75 особи

КУЛА – По остатнїх информацийох хтори преноши Ку-медия, потераз у кулскей општини, та анї у цалим Заходнобачким округу нєт зарежених з вирусом корона.

У цалей кулскей општини реґистровани 75 особи котри ше находза у самоизолациї. То особи котри ше врацели зоз иножемства прецо ше провадзи їх здравствени стан, же би нє пришло до ширеня хороти кед же су заражени зоз вирусом. Особи у самоизолациї котролує полиция, а модлї ше гражданох и же би приявели особу котра евентуално тоту миру потупює и так загрожує других.

Кари предвидзени за нєпочитованє самоизолациї, як и рушенє под час полицийней годзини вельки, а можу буц од 100 000 до милион динари, або гарештованє до три роки.

#останьцедома

