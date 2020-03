Пооштренє мирох #останьцедома

СЕРБИЯ – Же би ше зопарло ширенє вирусу корона, од ютра од 20 годзин завераю ше шицки кафичи, ресторани и тарґовински центри, забранюю ше сходи за вецей як 5 особи и утаргує ше явни превоз.

Премиєрка Влади Ана Брнабич наглашела же у тей хвильки опасносц велька, а прицисок на дохторох и медицинских роботнїкох барз веляки же би ше роздумовало о материялней чкоди.

Премиєрка додала же будзе допущене випоручованє єдзеня, прето же попри утаргованя явного превозу, путнїцки, приватни, як и такси превоз може ище вше функционовац.

#останьцедома

