Нови „Дзвони” мож вжац у керестурскей церкви

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей парохиї Св. оца Миколая вчера вишло нове число мешачнїка Християнского часопису „Дзвони”.

Понеже пре позарядови стан одказани Служби Божо, катедрална церква будзе отворена кажди дзень од 8 до 10 годзин, у тим чаше предплатнїки на „Дзвони” их там годни вжац – дознава Рутенпрес зоз Редакциї того часопису.

