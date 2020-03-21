НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – Новинска аґенция „Рутенпрес” Новинско-видавательней установи „Руске слово” у условийох позарядового стану и борби процив корона вирусу найважнєйши вистки будзе обявйовац и през викенд.
Таки режим роботи би требал злєпшац информованє рускоязичних гражданох о збуваньох у їх местох, у держави и швеце, док трива позарядови стан и преглашена пандемия.
Надпоминаме, у плану же би шицки виданя НВУ „Руске слово”, тижньово новини, часописи, новни и кнїжки виходзели поряднє. Може буц лєм очежана дистрибуция, односно новини и часописи можу
сциговац зоз (векшим або меншим) запожнєньом.
Найоперативнєйше информованє рускоязичних гражданох окончує ше прейґ новинскей аґенциї „Рутенпрес”, котра на сайту „Руского слова”.
„Рутенпрес” будзе обявйовац вистки и през викенд
НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – Новинска аґенция „Рутенпрес” Новинско-видавательней установи „Руске слово” у условийох позарядового стану и борби процив корона вирусу найважнєйши вистки будзе обявйовац и през викенд.