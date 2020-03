„Рутенпрес” будзе обявйовац вистки и през викенд

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – Новинска аґенция „Рутенпрес” Новинско-видавательней установи „Руске слово” у условийох позарядового стану и борби процив корона вирусу найважнєйши вистки будзе обявйовац и през викенд.

Таки режим роботи би требал злєпшац информованє рускоязичних гражданох о збуваньох у їх местох, у держави и швеце, док трива позарядови стан и преглашена пандемия.

Надпоминаме, у плану же би шицки виданя НВУ „Руске слово”, тижньово новини, часописи, новни и кнїжки виходзели поряднє. Може буц лєм очежана дистрибуция, односно новини и часописи можу

сциговац зоз (векшим або меншим) запожнєньом.

Найоперативнєйше информованє рускоязичних гражданох окончує ше прейґ новинскей аґенциї „Рутенпрес”, котра на сайту „Руского слова”.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)