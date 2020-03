У општини нєт реґистровани вирус корона

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – У местох кулскей општини, та анї у Руским Керестуре затераз нєт реґистровани вирус корона, як и у цалим Заходнобачким округу.

Дом здравя Кула и шицки його служби робя поряднє, алє зоз предписаним скраценим роботним часом до 18 годзин. Руководителє Дому здравя поволую жительох же би без велькей потреби нє приходзели до амбулантох, а же порядни терапиї можу достац од вибраного лїкара и прейґ телефона.

У Здравственей амбуланти у Руским Керестуре од вчера робя два дохторки общей пракси, тиж у скраценим чаше, понеже попри др спц Златани Надь анґажована и др Любица Дюкич. Вчера у амбуланти нє було велькей гужви.

