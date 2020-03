Польопривреднїки муша робиц

СЕРБИЯ – Яр сцигла и польопривреднїки маю вше вецей роботи на польох. Медзитим, велї ше питаю же як буду робиц у ноцних годзинох, под час полицийного часу, кед дацо нєобходне зробиц.

Министерство польопривреди сообщело же кажди польопривреднїк хтори муши робиц на полю под час полицийней годзини (од 20 до 5 годзин) треба же би поднєсол вимогу за одобренє рушаня Управи за защиту рошлїнох хтора доступна у електронскей форми ту, лєбо на одвитуюце число телефона – Јужнобачки, Штредњобанатски, Јужнобантски, Сивернобанатски, Сиврнобачки, Западнобачки и Сримски округ 064/88-18-449; Город Беоґрад, Подунавски, Браничевски, Заєчарски, Борски, Поморавски, Нишавски, Ябланїцки, Пчињски, Топлїцки и Пиротски округ 064/88-18-486; Мачвански, Моравицки, Колубарски, Златиборски, Расински и Рашки 064/881-84-12.

У вимоги потребне написац мено, презвиско, число особней карточки, адресу зоз хторей ше будзе рушац, число польопривредного ґаздовства (БПҐ), локацию дзе ше будзе робиц, а тиж и датум и час роботох.

Дозвола будзе важиц лєм за тоту ноц, а одвит од управи ма сцигнуц за найдлужей 48 годзини.

Од 5 по 20 годзин, на валалє шицки польопривреднїки хтори маю менєй як 70 роки можу шлєбодно робиц по польох, а старши треба же би нашли дакого хто им то пороби. У городох гранїца 65 роки.

