Амбуланти перше наволац на телефон #останьцедома

ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – Амбуланти Дома здравя Жабель робя у шицких населєних местох, алє по иншакей системи роботи. Першенствено треба наволац до амбуланти и повесц яку маце потребу, на основи того вам медицински шестри помогню, упутя вас цо треба же бисце поробели.

Чекальнї у амбулантох Дома здравя Жабель у Дюрдьове и Ґосподїнцох од початку тижня празнєши, понеже ше на препатрунки примаю лєм урґентнєйших хототнїки, лїкаре поряднє преписую лїки, а гевти котри муша присц до дохтора ше нє затримую длуго.

Дом здравя Жабель на своїм урядовим сайту обявел же ше пре мири застановйованя ширеня вирусу корона, а по одлуки Министерства здравя Републики Сериї рецепти за хронїчних хоротнїкох буду видавац на максимални период од дзевец мешаци, як и же заказованє и видаванє упутох по Интеґрисаней здравственей информационей системи Републики Сербиї, дзекуюци котрей лїкаре заказую препатрунки и консултациї у специялистох нє будзе робиц до дальшого.

Число телефона амбуланти Дома здравя Жабель у Дюрдьове 021/29-39-010.

Число телефона амбуланти Дома здравя Жабель 021/29-39-017.

#останьцедома

