Нє робя шалтери у Општинскей управи Жабель

ЖАБЕЛЬ – Пре новонасталу ситуацию шалтери у Општинскей управи Жабель нє робя од штвартку 19. марца. Робиц престали по допису з компетентого Министерства котре наложело звекшац мири осторожносци пре ширенє вирусу корона.

Гражданом котрим потребна помоц, а знаю од кого ю маю глєдац, односно котре оддзелєнє або општинска служба им потребна можу ше поинформовац на числа телефонох на урядовим сайту Општини Жабель у оддзелєню

Локална самуправа дзе маце понукнути контакти општинских службох и оддзелєньох.

Попри того, можеце послац писмени допис на адресу Општини Жабель, Николи Тесли 45, 21230 Жабель зоз назначеньом за котру є службу або оддзелєнє, кед же нє знаце нє мушице наводзиц за кого допис. На писмо обавязно написац свойо основни податки и котакт телефон.

Секретаре Месних заєднїцох у шицких штирох местох општини робя поряднє, од 7 по 16годзин.

