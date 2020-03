Почало знїманє годзинох руского язика – емитованє од пондзелку

РУСКИ КЕРЕСТУР – У основней школи „Петро Кузмяк” вчера почало знїманє годзинох руского язика за шицки осем класи основней школи, будзе закончене на вовторок, а емитованє годзинох почнє од пондзелку на програми РТВ 2.

Пондзелок и вовторок од 9 годзин и 45 минути по 11 годзин и 45 минути буду емитовани годзини за школярох од першей по штварту класу, а штварток и пияток у истим чаше за школярох од пиятей по осму класу, док стреду шлєбодни дзень.

Годзини руского язика наменєни школяром хтори маю наставу на руским язику у школох у Коцуре и Дюрдьове. Годзини годно опатриц и одложено на сайту РТВ-а, а керестурски школяре и на окремним порталу сайту своєй Школи.

Годзини зоз шицких других предметох и руски школяре треба же би провадзели на сербским язику, а вони ше емитую на програми РТС 3 кажди дзень. За додатни консултациї руски школяре можу комуниковац зоз своїма наставнїками и оддзелєнскима старшинами прейґ онлайн комуникациї, яку кажде з нїх запрвадзел.

Знїманє годзинох мацеринского язика за шицки национални меншини у Войводини витворене по налогу Министерства просвити Сербиї у сотруднїцтве зоз Националнима совитами националних меншинох.

