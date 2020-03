РУСКИ КЕРЕСТУР – ЯКП „Рускомˮ, нєшка, 21. марца у Руским Керестуре окончело дезинфикованє улїчкох и будинкох з цильом зопераня зявеня вирусу корона.

У предвечарших годзинох дезинфиковани нукашнї простор будинкох и шицких улїчкох у валалє, а окрем занятих у подприємстве „Рускомˮ, тоту акцию помогло и Добродзечне огньогасне дружтво.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)