Апел гражданом за приявйованє потупйованя самоизолациї

РУСКИ КЕРЕСТУР/КУЛА − Особи котрим вирекнута мира самоизолациї у власних домох на 14, односно 28 днї, длужни то и почитовац. У случаю же придзе до потупеня вирекнутих мирох, особа будзе виновно санкционавана за нєпочитованє предписаньох котри на моци под час епидемиї.

Шицки гражданє котри знаю же дахто зробел тото потупенє вирекнутих мирох самоизолациї, треба же би приявели до Полицийней управи у Кули на телефонске число 025/723-733.

Мири самоизолациї ше углавним вирека особом котри тих дньох допутовали зоз иножемства, а длужина того периоду завиши од держави одкаль пришли. Компетенти апелую на почитованє вирекнутих мирох, понеже на таки способ ше зопре евентуалне ширенє зарази.

