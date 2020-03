Пияток вечар у Кули були два вельки огнї

KУЛА − Пияток у вечарших годзинох у Кули вибухли два одвоєни вельки огнї, єден у улїци Петефи Шандора, а други у улїци Вука Караджича. У обидвох чкода велька, згорели хижи.

У улїци Вука Караджича згорела хижа чловекови котри истого вечара змесцени у просторийох Червеного крижу у Кули, док у улїци Петефи Шандора згорело обисце, економски обєкти и статок штирочленей фамелиї Каньо.

Истого вечара реаґовали Општински орґани, предсидатель Општини Кула Дамян Милянич бул на терену и обецал же за тоти намени буду видвоєни средства за помоц.

З розчисцованьом розпочате такой ютредзень. Орґанизовали ше и числени гражданє котри понукли свою помоц у будовательних роботох, або з материялнима средствами, а медзи нїма и Здруженє младих „Pact Ruthenorum” з Руского Керестура котре опрез своїх просторийох у Спортскей гали ютре од 13 до 15 годзин будзе зберац помоц. У складзе зоз новонастату ситуацию на уходзе будзе поставене и дезинфекцийне средство.

