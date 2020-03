Розпорядок годзинох мацеринского язика на руским наставним язику

РУСКИ КЕРЕСТУР – Годзини руского язика за шицки осем класи основней школи зняти у Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк”, а емитованє почина наютре, 23. марца. Нашим читачом приношиме розпорядок –

НА ПРОГРАМИ 2. КАНАЛА РТВ ТВ ВОЙВОДИНИ

ПОНДЗЕЛОК, 23.03 2020.

09:45-10:15 ПЕРША ГОДЗИНА ЗА ПЕРШУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

10:15-10:45 ПЕРША ГОДЗИНА ЗА ДРУГУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

10:45-11:15 ПЕРША ГОДЗИНА ЗА ТРЕЦУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

11:15-11:45 ПЕРША ГОДЗИНА ЗА ШТВАРТУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

ВОВТОРОК, 24.03.2020.

09:45-10:15 ДРУГА ГОДЗИНА ЗА ПЕРШУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

10:15-10:45 ДРУГА ГОДЗИНА ЗА ДРУГУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

10:45-11:15 ДРУГА ГОДЗИНА ЗА ТРЕЦУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

11:15-11:45 ДРУГА ГОДЗИНА ЗА ШТВАРТУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

ШТВАРТОК, 26.03.2020.

09:45-10:15 ПЕРША ГОДЗИНА ЗА ПИЯТУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

10:15-10:45 ПЕРША ГОДЗИНА ЗА ШЕСТУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

10:45-11:15 ПЕРША ГОДЗИНА ЗА СЕДМУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

11:15-11:45 ПЕРША ГОДЗИНА ЗА ОСМУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

ПИЯТОК, 27.03.2020.

09:45-10:15 ДРУГА ГОДЗИНА ЗА ПИЯТУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

10:15-10:45 ДРУГА ГОДЗИНА ЗА ШЕСТУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

10:45-11:15 ДРУГА ГОДЗИНА ЗА СЕДМУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

11:15-11:45 ДРУГА ГОДЗИНА ЗА ОСМУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

