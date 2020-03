Школа дезинфиковала цали обєкт

РУСКИ КЕРЕСУР – Будинок Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” цали

дезинфиковани, шицки учальнї, голи, управни просторийи, дом школярох и уходи – дознава Рутенпрес од директорки Школи Хелени Пашо Павлович.

По єй словох Школа набавела шицко цо потребне за дезинфекцию и за простор и за руки, набавени и рукавици, а маски ище нє маме, алє знаме же ше шию та и их обчекуєме. Дезинфекцию окончели роботнїки заняти у Школи.

Най здогаднєме у керестурскей Школи ше пияток и соботу знїмали годзини руского язика, а знїманє будзе предлужене и на пондзелок и вовторок.

