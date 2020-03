ШИД – Општински штаб за позарядово ситуациї 21. марца принєсол ище єдну миру у напряме зопераня можлївого ширеня вирусу корона.

Штаб розказал Явному комуналному подприємству „Стандард“ же би такой завар Желєнї пияц у Шидзе.

