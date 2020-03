Kонкурс за публикованє закончуюцих наукових роботох

НОВИ САД − Завод за културу войводянских Руснацох розписал конкурс за публикованє закончуюцих наукових роботох од окремного значеня за Руску културу, едиция иновациї „Владимир Ґарянски”

Завод за културу войводянских Руснацох обявює конкурс за публикованє одбранєних дипломских, мастер лєбо маґистерских роботох хтори вязани за културу и уметносц рускей заєднїци, а у складзе зоз членом 12. и 13. Статуту Заводу за културу войводянских Руснацох.

Условия конкурсу:

1. Приявиц ше можу авторе/ки одбранєних дипломских, мастер и маґистерских роботох, хтори ище нє публиковани на другим месце (як окремна публикация, сепарат або цалосц у составе заєднїцкей публикациї). На конкурсу нє можу участвовац заняти и члени конкурсней комисиї Заводу за културу войводянских Руснацох.

2. Прияви ше посилаю по пошти у завартей коверти на адресу: Завод за културу войводянских Руснацох Конкурс за публикованє науковей роботи Едиция иновациї „Владимир Ґарянски” Футожска 2/3, Нови Сад 21000

Приява ше состої од податкох аутора/ки (мено, презвиско, контакт телефон и имейл) єдного прикладнїка дипломскей/мастер/маґистерскей роботи на паперу и єдного прикладнїка у електронскей форми, послани на мейл адресу (лекторована и кориґована верзия), як и науковей биоґрафиї автора/ки.

3. Конкурс отворени од дня обявйованя на веб сайту www.zavod.rs до 30.04.2020. року. Прияви хтори сцигню после утвердзеного датуму нє буду розпатрани.

4. Конкурс будзе реализовани з помоцу членох комисиї хтору творя: директор (або особа котру менує спред Заводу) и двойо фаховци зоз обласци у хторей єст найвецей роботи хтори сцигли на конкурс, односно зоз обласци хтора найблїзша.

5. Конкурсна комисия вибере єдну роботу, по критерийох конкруса и на основи урученого материялу од автора/ки. Конкурсна комисия обвисци автора/ки о вибору його/єй роботи о 5 роботни днї, од дня приношеня одлуки. Комисия нє ма обовязку врацац конкурсни материял.

6. Критериюми за публикованє роботи

▪ робота муши буц написана (або преложена) по руски,

▪ робота треба же би була значна за руску заєднїцу,

▪ робота муши задоволїц високи науково-виглєдовацки критериї (ориґиналне

виглєдованє),

▪ обсяг роботи одредзує Завод (100 боки),

7. Роботи хтори нє комплетни, односно нє подполни прияви и тоти хтори нє спольнюю условия того Конкурсу, не уходза до процедури оценьованя и нє буду розпатрани.

8. Автор/ка роботи ґарантує же написал/а роботу хтору послал/а на конкурс и зоз тим под своїм меном обявює авторске дїло, односно одвитує за точносц податкох и ориґиналносц запровадзеного виглєдованя, од дня придаваня на конкурс. Завод за културу войводянских Руснацох ше ошлєбодзує каждей одвичательносци у случаю евентуалного потупйованя авторских правох трецей особи.

9. На основи звиту Комисиї менованей за оценьованє роботи Завод за културу войводянских Руснацох видрукує вибрану роботу у форми и обсягу хтори у складзе зоз рочну програму роботи и буджетом за 2020. рок.

10. Резултати конкурсу буду познати по конєц мая, а наукова робота будзе публикована до конца 2020. року.

Вецей информациї ше можу достац прейґ мейл адреси: zavod.rusini@gmail.com.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)