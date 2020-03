ЗОМБОР/ЗАХОДНОБАЧКИ ОКРУГ − У зомборским шпиталю „Радивой Симонович” потвердзени перши случай инфицированя зоз вирусом корона. Вирус потвердзени при хлопови котри бул лїчени у спомнутим шпиталю.

Пациєнт после потвердзеня вирусу премесцени до КЦВ у Новим Садзе, а цалосне оддзелєнє випражнєне и заварте. Пациєнти розпоредзени на други оддзелєня, а медицински роботнїки котри були у контакту зоз инфицированим пациєнтом, послати дому до изолациї.

