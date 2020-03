Од нєшка нови мири

БEОҐРАД – Од нєшка забрана рушна за шицких гражданох важи од 17 годзин по 5 годзин рано, а винїмок лєм нєдзеля, кед гражданє старши од 65 рокох можу напущиц доми од 3 по 8 годзин рано же би купели потребни артикли, одлучела нєшка Влада Сербиї.

Виход з домох после 17 годзин и скорей як на 5 годзин рано, можлїве лєм пре нагли медицински причини, зоз роботну дозволу або окремним дошлєбодзеньом компетентних орґанох. Маюци у огляду потреби гражданох, Влада одлучела же дошлєбодзи виводзенє любимцох на шейтанє кажди дзень од 20 по 21 годзин. Гражданє можу вивесц своїх любимцох на найвецей 20 минути и найдалєй 200 метери од места свойого приявеного пребувалїща. Тоти шейтаня ше нє шму окончовац у ґрупи. Одредзена максимална цена защитних маскох на 120 динари по єдним фалату. Влада Републики Сербиї апелує на гражданох же би ше притримовали шицких мирох без винїмку, бо то єдини способ на котри шицки вєдно можеме победзиц тоту оберацу хороту, наводзи ше у сообщеню.

