Робота предавальньох по 16 годзин

ШИД – Општински штаб за позарядово ситуациї на нєшкайшей схадзки принєсол одлуку же шицки предавальнї мишаней роби, пекари и месари на подручю општини Шид муша присподобиц роботни час од 8 по 16 годзин.

Штаб тиж поволал гражданох же би ше притримовали одлуки Влади Републики Сербиї о забрани рушаня од 17 по 5 годзин.

