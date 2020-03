Нови роботни час предавальньох

КУЛА – На вчерайшей схадзки Штабу за позарядово ситуациї општини Кула принєшени Розказ же шицки предавальнї на териториї општини Кула обовязни од вчера применьовац роботни час од 8 по 16 годзин.

Попри тим, нєдошлєбодзене затримованє опрез предавальньох и у предавальньох дзе нє шму буц вецей особи источашнє, а дезинфекция предавальньох ше муши поряднє окончовац.

Таки роботни час ше будзе одношиц и на сервиси швидкого єдзеня, трафики и шалтерски погосцительни обєкти хтори предаваю рижни напої, дзе тиж забранєне затримованє опрез обєкту вецей як тром особом источашнє, а розстоянє помедзи особи муши буц найменєй два метери. И тоти обєкти ше муши поряднє дезинфиковац.

