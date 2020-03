Нєшка почина емитованє настави руского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка на другей програми Радио телевизиї Войводини почина емитованє годзинох руского язика за шицки осем класи основней школи котри зняти у Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк”, прешлого пиятку и соботи. Емитованє будзе кажди дзень до пиятку, 27. марца, а знїмац ше предлужи и нєшка и докончи наютре.

Нашим читачом приношиме розпорядок по хторим ше буди емитовац тоти годзини за школярох у наших трох школох дзе єст порядна настава по руски, а то Руски Керестур, Коцур и Дюрдьов.

ПОНДЗЕЛОК, 23. МАРЕЦ

09:45-10:15 ПЕРША ГОДЗИНА ЗА ПЕРШУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

10:15-10:45 ПЕРША ГОДЗИНА ЗА ДРУГУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

10:45-11:15 ПЕРША ГОДЗИНА ЗА ТРЕЦУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

11:15-11:45 ПЕРША ГОДЗИНА ЗА ШТВАРТУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

ВОВТОРОК, 24. МАРЕЦ

09:45-10:15 ДРУГА ГОДЗИНА ЗА ПЕРШУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

10:15-10:45 ДРУГА ГОДЗИНА ЗА ДРУГУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

10:45-11:15 ДРУГА ГОДЗИНА ЗА ТРЕЦУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

11:15-11:45 ДРУГА ГОДЗИНА ЗА ШТВАРТУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

ШТВАРТОК, 26. МАРЕЦ

09:45-10:15 ПЕРША ГОДЗИНА ЗА ПИЯТУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

10:15-10:45 ПЕРША ГОДЗИНА ЗА ШЕСТУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

10:45-11:15 ПЕРША ГОДЗИНА ЗА СЕДМУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

11:15-11:45 ПЕРША ГОДЗИНА ЗА ОСМУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

ПИЯТОК, 27. МАРЕЦ

09:45-10:15 ДРУГА ГОДЗИНА ЗА ПИЯТУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

10:15-10:45 ДРУГА ГОДЗИНА ЗА ШЕСТУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

10:45-11:15 ДРУГА ГОДЗИНА ЗА СЕДМУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

11:15-11:45 ДРУГА ГОДЗИНА ЗА ОСМУ КЛАСУ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)