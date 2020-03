РУСКИ КЕРЕСТУР – Гражданє Руского Керестура, старши од 70 рокох, вчера од 4 по 8 годзин рано мали нагоду куповац у предавальньох основни животни продукти.

У двох предавальньох у валалє подприємства„Лавˮ нє правени вельки гужви, понеже до обєктох могли уходзиц лєм по три особи, а за пензионерох нєдзельови термин од 4 по 8 годзин рано єдини период кед им допущене висц зоз своїх обисцох.

