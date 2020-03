Служби Божо вчера були онлайн зоз Дюрдьова и Коцура

ЕПАРХИЯ СВ. МИКОЛАЯ – По Одредбох католїцких владикох у Сербиї за богослуженя и нащиви церквом под час тирваня позарядового стану, священїки у наших грекокатолїцких парохийох вчера Служби Божо служели без вирних.

Но дзепоєдни, а то парохия у Дюрдьове и Коцуре, витворели директне преношенє Служби Божей прейґ фейсбуку, а як дознава Рутенпрес, подобне годно буц и шлїдуюцей нєдзелї.

Як дознаваме и у керестурскей парохиї св. Миколая ше пририхтую за тоту можлївосц, та же би идуцей нєдзелї тиж було директне преношенє Служби зоз нашей катедрали. О тим будзе ище точнєйши информациї.

Най здогаднєме же шицки нашо священїки приватно служа Служби кажди дзень, чи у церкви, чи на парохиї, як и нашо старши паноцове. Прето, кед дахто ма потребу дац на Службу Божу, може то покончиц телефонски и паноцове одслужа гоч без присуства тих цо дали на Службу.

О тим цо католїцки владикове написали у своїх Одредбох вирним под час позарядового стану мож пречитац на веб боку нашого владичества, и на його фб боку, як и на огласних таблох у наших парохийох.

